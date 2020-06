Stupro di gruppo su donna con problemi psichici, 2 indagati

Costretta ad avere rapporti sessuali con due uomini. È l'orribile storia di uno stupro di gruppo che si è consumata nelle scorse settimane in un paese dell'hinterland di Sassari e su cui sta indagano la Procura. La vittima è una giovane con problemi di natura psichiatrica. Dopo averla convinta con un pretesto a entrare in un'abitazione del centro storico del paese, i due aguzzini le hanno fatto bere alcol in quantità smodate e poi hanno abusato di lei. In attesa dell'incidente probatorio in programma nei prossimi giorni, i carabinieri del comando provinciale di Sassari, he stanno svolgendo le indagini, ritengono che siano già emersi a carico dei presunti stupratori gravi indizi di reato.Ai due è stata nel frattempo notificata un'ordinanza cautelare che vieta loro di avvicinarsi alla vittima.