Travolta da auto pirata, grave una donna a Cagliari

È stata travolta da un'auto che non si è fermata per soccorrerla. Una donna di 51 anni, investita questa mattina in via della Pineta a Cagliari, è ricoverata in gravi condizioni al Brotzu.

L'automobilista è fuggito ed è attualmente ricercato dalla polizia municipale. L'incidente è avvenuto verso le 8. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Municipale e un'ambulanza del 118 che ha trasportato la ferita con codice rosso al Brotzu.

Gli uomini della Municipale stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente, raccogliendo le eventuali testimonianze e le riprese delle telecamere della zona, nel tentativo di individuare l'auto pirata.