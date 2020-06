Rischia di annegare al Poetto, anziana soccorsa dai bagnanti

(ANSA) - CAGLIARI, 01 GIU - Un'anziana ha rischiato di annegare questa mattina al Poetto, lungo il litorale di Quartu Sant'Elena. La donna adesso è stata ricoverata al Policlinico di Monserrato.

L'episodio avvenuto poco dopo le 10:30. Da quanto si apprende, l'anziana è entrata in acqua per rinfrescarsi e fare una nuotata. Ma si è sentita subito male, rischiando di annegare .

Alcuni bagnanti che si trovavano poco distante si sono accorti di quanto stava accadendo e l'hanno portata a riva. Sul posto è poi arrivata un'ambulanza del 118. I medici, dopo aver stabilizzato le sue condizioni, hanno trasportato la pensionata in ospedale. (ANSA).