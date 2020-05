Fase 2: riapre dal 3 giugno parco Monte Sirai a Carbonia

Anche il Sistema Museale di Carbonia entra nella Fase 2 e lo fa con l'accesso gratuito al Parco archeologico di Monte Sirai. "Il Comune intende procedere con la riapertura graduale del Sistema Museale della Città - spiegano dall'Amministrazione comunale - in particolare, il Parco di Monte Sirai riaprirà dal 3 giugno, mentre gli altri siti del Sistema museale cioè il Museo Archeologico Villa Sulcis, il Parco Archeologico di Cannas di Sotto e il Museo P.A.S. riapriranno il 9 giugno".

Alla riapertura del parco archeologico, che avverrà seguendo tutte le norme previste per contenere la diffusione del coronavirus, prenderanno parte anche esponenti dell'Amministrazione comunale. "In via eccezionale, per incoraggiare i visitatori, nella giornata del 3 giugno l'ingresso sarà gratuito per tutti i residenti nel Comune, anche se contingentato per questioni di sicurezza".

Dal Comune infatti consigliano di prenotare la visita inviando una mail a carbonia@sistemamuseo.it o telefonando al numero 345 7559751. Gli orari di apertura saranno: 10-13 / 16-19 (Monte Sirai). Mentre per la visita guidata su prenotazione gli orari sono 10.30, 11.15, 12, 16.30, 17.15 e 18. (ANSA).