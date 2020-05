Rally: salta 9/a edizione Terra Sarda, appuntamento al 2021

Appuntamento al 2021 per il Rally Terra Sarda. Causa pandemia Covid 19 la Porto Cervo Racing è stata costretta a rinviare di un anno la nona edizione della gara in programma in autunno.

"Tenuto conto della situazione critica causata dal coronavirus non ci sono le condizioni per confermare la nona edizione della gara che avrebbe dovuto svolgersi dal 2 al 4 ottobre prossimi. Con estrema amarezza, siamo costretti a rinviare al 2021 l'attesa e apprezzata competizione che ogni anno attira sempre numerosi equipaggi da tutta Italia - spiega il presidente della Porto Cervo Racing, Mauro Atze - È una situazione molto complicata, abbiamo analizzato tutti gli aspetti e le alternative, e la scelta più giusta riteniamo sia rinviare il Rally Terra Sarda al 2021, affinché sia una grande festa per tutti, come è sempre stata in tutte le edizioni e negli eventi organizzati dalla Porto Cervo Racing".