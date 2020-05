Porto Torres amplia spazi all'aperto per bar e ristoranti

Bar e ristoranti di Porto Torres da oggi possono contare sul 50% di spazio esterno in più rispetto alle attuali concessioni comunali, per installare ulteriori tavolini all'aperto e fronteggiare così la crisi indotta dall'emergenza coronavirus. Il sindaco, Sean Wheeler, ha firmato oggi un'ordinanza con cui si stabiliscono delle deroghe al regolamento in vigore sulle occupazioni del suolo pubblico, aumentando lo spazio disponibile e snellendo le procedure burocratiche per ottenere le autorizzazioni che riguardano le "strutture precarie e amovibili annessi agli esercizi di somministrazioni alimenti e bevande".

I provvedimenti inseriti nell'ordinanza saranno operativi sino al 31 ottobre 2020. "Abbiamo voluto ascoltare le esigenze di tutte quelle categorie che stanno soffrendo la crisi conseguente al lockdown e questo è un aiuto concreto", commenta il vice sindaco e assessore alle Attività produttive, Marcello Zirulia.

"Gli esercenti potranno garantire ai clienti una maggior sicurezza, e questa ordinanza rappresenta il punto di inizio per ridefinire le aree e far partire le isole pedonali", spiega il sindaco Wheeler.