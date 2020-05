Ambulanti e giostrai 'invisibili', Regione ci aiuti

Chiedono un sussidio, un prestito per la ripartenza dopo che l'emergenza economico-sanitaria li ha messi in ginocchio. Sono gli ambulanti che lavorano nelle feste e nelle sagre paesane, tutte cancellate causa Covid-19, e i giostrai che fanno spettacolo viaggiante, protagonisti oggi di una manifestazione di protesta davanti al Palazzo del Consiglio regionale, a Cagliari.

"Siamo disperati, abbiamo bisogno di un intervento subito, non abbiamo nemmeno i soldi per mangiare - denunciano i rappresenanti dei lavoratori - non abbiamo mai chiesto nulla, ma se non ci sono feste non possiamo lavorare, ora però chiediamo di non essere considerati invisibili".

"Non lo siete e non sarete dimenticati - li ha rassicurati il presidente dell'Asemblea Consiglio Michele Pais, che ha ricevuto una delegazione - il presidente della Regione Solinas sta lavorando su provvedimenti organici per aiutare tutte le categorie produttive, nessuna esclusa".