Cinema: corti di viaggio con Andaras a Fluminimaggiore

Andaras Travelling Film Festival è pronto per la ripartenza. La seconda edizione della manifestazione dedicata al cinema di viaggio non si ferma ma si terrà nella piena applicazione delle misure di sicurezza previste dai protocolli anti-Covid dal 19 al 23 agosto a Fluminimaggiore. Già dal 30 maggio, saranno annunciati sul sito www.andarasfilmfestival.com i 26 finalisti scelti dalla giuria tre le centinaia provenienti da oltre 80 paesi del mondo. Le opere, turri cortometraggi, saranno proiettate nella cinque giorni del Festival arricchiti da incontri con filmmakers, artisti, attori e fotografi protagonisti di masterclass, mostre e testimonianze.

Quattro le categorie in concorso: "Super short" dedicata a cortometraggi sia di fiction che documentaristici della durata massima di 180 secondi; "Docu short" per i corti non di fiction della durata massima di 30 minuti; "Narrative short" riservata alle fiction della durata massima di 20 minuti; "Gazes from the world", categoria dallo stile libeo per corti sperimentali di finzione e documentaristici con durata massima di 15 minuti.

"Le misure adottate permetteranno al pubblico, che attendiamo numeroso, di poter godere del festival in tutte le sue articolazioni, compresi i fuori programma di relax nelle spiagge del territorio, larghe, spaziose e naturalmente sicure", sottolinea il sindaco Marco Corrias. Andaras Film Festival è un evento in collaborazione con Comune di Fluminimaggiore, Fondazione di Sardegna, Fondazione Sardegna Film Commission, Parco Geominenario Storico e Ambientale della Sardegna, Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, Società Umanitaria.