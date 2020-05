Soldi all'estero e frode, sequestrati 3mln in Costa Smeralda

Un'organizzazione criminale internazionale, due misure cautelari nei confronti degli elementi di spicco della banda, decine di persone indagate, perquisizioni e sequestri di immobili in Costa Smeralda, Gallura e in tutta Italia per un valore di oltre 3 milioni di euro. Sono i primi dettagli che emergono dall'operazione "All Blacks" condotta dai militari del gruppo di Olbia sotto il coordinamento del procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, e del sostituto procuratore Nadia La Femina.

Le accuse sono esterovestizione e frode fiscale internazionale tra la Costa Smeralda, Malta e gli Emirati Arabi. Ulteriori dettagli saranno forniti in mattinata nel corso di una conferenza stampa convocata dalla Procura.