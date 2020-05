Fase 2: una app per prenotare il posto o caffè in spiaggia

Prenotare ombrelloni, riservare un posto in spiaggia, ordinare dal chiosco a due passi dall'arenile, tutto nella massima semplicità e sicurezza: è la soluzione di Book it Safe, l'app lanciata dalla startup di Sassari ViksTech.

Cogliendo come un'opportunità le novità da spiaggia imposte dall'emergenza sanitaria in vista dell'estate 2020, con nuove regole da rispettare per bar, hotel, stabilimenti e altri operatori del turismo balneare, gli ideatori hanno pensato a uno strumento che faciliti l'accesso monitorato alle spiagge libere.

Book it Safe permette di prenotare in tutta sicurezza un posto sotto l'ombrellone, un'ordinazione al bar più vicino, uno spazio su una spiaggia libera e molto altro. L'app può servire anche per altri servizi: collegata ad altri dispositivi wireless, come una pulsantiera fisica posta sul tavolino o sull'ombrellone e uno smartwatch indossabile dal personale della struttura ricettiva, consente di ordinare o di contattare il personale e chiedere assistenza.

L'app nasce per supportare la gestione dei lidi in maniera ordinata e permettere a fruitori ed esercenti di vivere più tranquillamente la transizione in atto, gestendo tutto o quasi con un click. ViksTech sta già ricevendo richieste e ordini da tutta Italia.