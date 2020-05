Fase 2: da18 giugno ripresa collegamenti Volotea da Cagliari

Volotea riprenderà a volare da Cagliari il 18 giugno. Nella stagione estiva la low-cost rafforzerà la sua offerta offrendo ai passeggeri maggiori frequenze e più posti in vendita per decollare verso Genova, Palermo, Torino, Venezia e Verona. In vista della ripresa delle sue operazioni, nello scenario globale post Covid-19, il vettire ha annunciato misure sanitarie e di sicurezza per i suoi passeggeri e i suoi dipendenti.

Alle partenze, solo i passeggeri saranno autorizzati all'interno dell'aerostazione: lì sarà rilevata la temperatura e il distanziamento sociale sarà di un metro e mezzo. Ai passeggeri verrà chiesto, inoltre, di portare le proprie mascherine, di indossarle in ogni momento, di mantenere una buona igiene delle mani e di attenersi alle norme di etiquette respiratoria. Saranno altamente raccomandati i metodi di check-in automatico e di convalida della carta d'imbarco contactless. A bordo, Volotea inviterà tutti i passeggeri a rimanere al proprio posto e a limitare la fila per accedere ai servizi igienici. La compagnia sospenderà, inoltre, temporaneamente il servizio di catering a bordo. Durante la notte sarà effettuata una pulizia approfondita di tutti gli aeromobili, utilizzando potenti disinfettanti industriali. Durante il giorno, invece, saranno eseguite procedure di disinfezione su tutte le superfici della cabina e nei servizi igienici.

"Siamo pronti a volare di nuovo e offriremo ai nostri passeggeri una migliore esperienza di viaggio, sicura e pulita - sottolinea Carlo Muñoz, presidente e fondatore di Volotea - Siamo davvero entusiasti di poter ricominciare a volare dal 18 giugno dall'aeroporto di Cagliari dove, per i prossimi mesi estivi, abbiamo consolidato la nostra offerta con un focus maggiore sui collegamenti domestici". Soddisfazione in casa Sogaer. "Salutiamo con entusiasmo - commenta l'ad Renato Branca - la ripresa delle operazioni di Volotea, che riparte da giugno collegando Cagliari con numerose destinazioni domestiche come Verona, Venezia, Torino, Napoli e Palermo, alle quali si aggiungeranno, nel mese di luglio, anche Genova, Ancona e Pescara".