Dalle 10.40 tutti col naso all'insù con telecamere e cellulari per immortale lo spettacolo delle Frecce tricolori sul cielo di Cagliari. Quella sul capoluogo sardo è la terza tappa della pattuglia acrobatica nazionale che dal 25 maggio e per cinque giorni toccherà tutti i capoluighi di regione in occasione delle celebrazioni per il 74° anniversario della proclamazione della Repubblica. Una serie di sorvoli per abbracciare simbolicamente con i fumi tricolori tutta l'Italia, in segno di unità, solidarietà e di ripresa. I passaggi più significati saranno s opra Codogno, prima zona rossa dell'emergenza Covid-19 che ha colpito il Paese, e Loreto, dove ha sede l'omonimo santuario della Madonna protettrice dell'Arma Azzurra.

A Cagliari questa mattina un doppio passaggio per lasciare la scia verde-bianco-rosso: prima sopra via Roma e Castello, poi via Manno e il Corso. Molo Ichnusa, porto, Largo Carlo Felice, piazza Yenne e Bastione di Santa Croce i punti di osservazione più gettonati.