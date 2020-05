Turismo: Alghero punta sui voli del 2019, sbancano low cost

Per l'aeroporto Riviera del corallo di Alghero si annuncia una summer simile a quella del 2019. Le compagnie aeree che un anno fa operavano sullo scalo gestito da Sogeaal hanno messo in vendita i biglietti per quasi tutte le destinazioni dell'anno scorso. Fa eccezione il collegamento con Torino annullato da Blue Air e rimpiazzato da Volotea, quelli di Corendon per Amsterdam e Maastricht, SmartWings per Praga e Ryanair per Berlino Tegel, raggiungibile comunque con easyJet. Il 3 giugno i primi voli saranno quelli bi-giornalieri di Alitalia in continuità territoriale per Roma Fiumicino e per Milano, che sino al 30 giugno sarà per Malpensa e poi per Linate.

Ryanair collegherà tre volte a settimana Bergamo e Bologna con Alghero dal 21 giugno, da agosto cinque volte a settimana. Volotea viaggerà per Genova dal 14 giugno una volta a settimana, da luglio due. A Milano arriva anche easyJet, dall'1 luglio a Malpensa. Doppia opzione per Napoli: easyJet vende biglietti dal 2 luglio al 30 agosto per tre volte a settimana, Volotea dal 4 luglio al 26 agosto due. Ryanair ripristina Pisa dall'1 luglio due volte a settimana, da agosto tre. Doppia compagnia anche per Venezia: quattro voli settimanali per easyJet dall'1 luglio, tre dal 13 giugno con Volotea, che collegherà anche Alghero a Verona dal 2 luglio quattro volte a settimana.

A Barcellona si va con Vueling, due volte a settimana dall'1 luglio e tre da agosto. Dal 23 giugno collegamento bisettimanale con Basilea di easyJet, che vola anche a Berlino Tegel dal 2 luglio per tre volte a settimana. Torna il Bratislava di Ryanair dal 4 luglio una volta a settimana e da agosto due, mentre WizzAir ripristina i biglietti due volte a settimana per Bucarest dal 7 giugno, anche se la data pare improbabile, e per Budapest dal 20 giugno.

Tornano le destinazioni storiche di Ryaniar: Bruxelles Charleroi e Francoforte Hahn, bisettimanali dal 2 luglio, e Londra Stansted, una volta a settimana dal 2 luglio e bisettimanale in agosto. Si torna due volte a settimana a Ginevra con easyJet dall'1 luglio, a Katowice con Wizzair dal 4 luglio e a Londra Luton con easyJet dall'1 luglio. Volotea punta su Madrid dal 30 giugno una volta a settimana, Ryanair due volte a settimana per Memmingen dall'1 uglio e a Stoccarda dal 29 giugno. Wizzair, infine, vola per Varsavia dal 7 luglio due volte a settimana.