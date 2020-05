Raid incendiario a Quartu, distrutte sette automobili

I carabinieri stanno cercando di individuare gli autori del raid incendiario avvenuto durante la notte a Quartu. In fiamme ben sette automobili che erano parcheggiate lungo le strade.

Il primo rigo è stato appiccato intorno alle 2 in via Pergolesi, successivamente altri incendi sono stati appiccati in via Leoncavallo, via Verdi, via Paganini e via Sant'Antonio. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco, sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Quartu. Le auto erano intestate a casalinghe, pensionati e una era di un avvocato. Gli episodi sembrano scollegati tra di loro, i carabinieri stanno visionando i filmati delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso le fasi del raid incendiario. Un'auto è stata distrutta dalle fiamme anche a Cagliari, in via Baccaredda.