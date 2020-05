Aou Sassari: positivi Covid ospedale 3%, sotto media Italia

"L'incidenza dei positivi nella popolazione sanitaria dell'Aou di Sassari è al 3%", al di sotto quindi della media nazionale pari al 4,26%. A riferire i dati è la stessa azienda ospedaliero-universitaria in risposta, spiega, a dubbi fake news comparse sui social. Lo screening ha riguardato 3mila e 484 lavoratori, tra dipendenti dell'Aou e operatori delle ditte convenzionate, tutti sottoposti a tampone faringeo.

"Dal 14 marzo al 22 maggio sono stati effettuati 4mila 820 tamponi, testando alcuni soggetti più volte, e ha consentito di individuare 105 positivi: 99 sono già rientrati in servizio, gli altri lo faranno nei prossimi giorni - ricostruisce l'azienda - Il dato conferma che i positivi tra gli operatori sanitari sassaresi sono il 3%, meno del 4, 26% registrato a livello nazionale".

Si tratta di dati ufficiali, tracciabili e documentabili" utili, chiarisce il medico Antonello Serra che ha effettuato l'indagine, a "dissipare dubbi e fake news diffusi dai social network. Gli indici sono stati calcolati su dati consolidati - ribadisce - mentre i riferimenti nazionali sono tratti dalle comunicazioni fornite il 14 maggio dall'Istituto superiore di sanità". Secondi Serra, è plausibile che il 4,26% nazionale "sia sottostimato", perché "il rapporto dell'Iss non si riferisce ai test con tampone effettuati sull'intera popolazione degli operatori sanitari italiani. Il dato Aou invece sì, perché abbiamo fatto il test a tutti".