Fase 2: al via vertice di maggioranza Solinas-alleati

Al via il vertice di maggioranza convocato dal presidente della Regione Sardegna Christian Solinas. E' la prima riunione dopo mesi organizzata con i segretari dei partiti del centrodestra. Sul tavolo, ovviamente la Fase 2, soprattutto in vista della riapertura progressiva dei voli a partire dal 3 giugno. Focus sul turismo, dunque, e sulle misure economiche - alcune da mettere ancora in campo - per gli aiuti alle imprese che hanno bisogno di liquidità. Ma oggetto del confronto sono anche tutti gli altri provvedimenti che giacciono nelle commissioni - piano casa e riforma sanitaria compresi - che la maggioranza intende portare in Aula.

Alla riunione partecipano (in ordine di arrivo) il coordinatore dei Riformatori Aldo Salaris, Stefano Tunis (Sardegna 20Venti), la coordinatrice di Fratelli d'Italia Antonella Zedda, Ugo Cappellacci (Forza Italia), Franco Mula (Psd'Az) e Giorgio Oppi (Udc). L'ultimo ad entrare a Villa Devoto è stato il commissario della Lega in Sardegna, il deputato di Erba Eugenio Zoffili, sbarcato stamattina a Cagliari. Proprio lui - non appena rinominato coordinatore - aveva sollecitato questo vertice. Non è da escludere che tra gli argomenti da trattare possa esserci spazio anche per un eventuale tagliando della Giunta guidata da Solinas.