Strage Capaci: lenzuola bianche in Rettorato Ateneo Cagliari

Quattro lenzuola bianche appese alle finestre del Palazzo del Rettorato: così l'Università degli Studi di Cagliari aderisce all'invito della Fondazione Falcone a celebrare il Giorno della Memoria che ricorda ogni anno le vittime della strage di Capaci e tutti i caduti per mano mafiosa. Quest'anno l'iniziativa è dedicata a tutti coloro che in questi mesi si sono prodigati per il bene della Paese nella fase di emergenza coronavirus.

"Nel ricordo delle vittime delle stragi e delle tante persone coraggiose dei nostri giorni - si legge nella lettera scritta alla Rettrice Maria Del Zompo da Maria Falcone, sorella del magistrato barbaramente ucciso dalla mafia, oggi presidente della omonima Fondazione - vi invito a manifestare con noi: non potremo sfilare in corteo come nel passato, ma quale segno di unità nazionale nel contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata vi invito ad esporre, il 23 maggio, un lenzuolo bianco dagli edifici del vostro Ateneo, invitando la comunità accademica a seguire il vostro esempio". "Ho ritenuto importante e doveroso aderire alla richiesta della Fondazione Falcone - dichiara la DelZompo - Per questo abbiamo appeso alcuni lenzuoli bianchi e invitato prorettori, presidenti di facoltà, direttori di dipartimento e dei centri di servizio dell'Ateneo, dirigenti e Presidente del Consiglio degli studenti - e per loro tramite tutta la comunità accademica - a fare altrettanto sui vari edifici. L'impegno contro la mafia e le mafie non può arrestarsi mai: neanche il COVID-19 può far dimenticare i magistrati, le forze dell'ordine e i semplici cittadini che hanno perso la vita per questo. Questa iniziativa sottolinea l'impegno dell'Ateneo cagliaritano contro la criminalità".