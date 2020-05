Calcio: prime partitelle e gol per il Cagliari ad Assemini

Prime partitelle e primi gol per il Cagliari. Non valgono molto, ma almeno i giocatori ritrovano il sorriso. Ritornano ad Assemini gli allenamenti di gruppo dopo l'ok di ieri al protocollo sanitario per la ripresa del campionato di serie A. Stop dopo cinque giorni agli allenamenti individuali: con la seduta di oggi si ricomincia con il lavoro tradizionale pre Covid. Anche se non è un vero ritorno alla normalità: staff tecnico e sanitario continuano a indossare la mascherina. E si devono rispettare, prima, durante e dopo gli allenamenti, tutte le prescrizioni ribadite dal protocollo.

Agli ordini di mister Zenga, i rossoblù hanno svolto prima una fase di riscaldamento. A seguire lavori atletici dedicati allo sviluppo della forza. Il programma della seduta ha previsto poi una serie di partitelle giocate su campi ridotti. E i giocatori hanno ritrovato il gusto del contrasto, del dribbling e qualcuno anche del gol, a quasi tre mesi dall'ultima partita ufficiale con la Roma, Domenica di riposo, la ripresa ad Asseminello è fissata per lunedì mattina.