Fase 2: riapre hotel Abi d'Oru, metà stanze ma più servizi

Metà delle camere, doppi spazi, doppi servizi e vacanze sicure. È la linea dell'hotel Abi d'Oru di Porto Rotondo, il 5 stelle di lusso sulla spiaggia di Marinella, che il 26 giugno inaugura la stagione aprendo 70 camere su 140 e ricreando in ambienti da grande resort un'atmosfera da albergo boutique. "Garantiamo gli standard di accoglienza che ci caratterizzano da 57 anni, rafforziamo la qualità dei servizi e miglioriamo l'esperienza degli ospiti", spiega il general manager Alessandro Convertino.

Adottate misure straordinarie di tutela della salute, l'Abi d'Oru non rinuncia allo stile e al clima che gli è proprio, a iniziare dalle mascherine abbinate alle divise del personale, disegnate da Antonio Marras, o a quelle che l'artista Bob Marongiu ha realizzato per l'Abi Kid's Club. "Sarà un'estate come quelle di una volta, esclusiva, per veri amanti della Sardegna - sottolinea Convertino - Abbiamo la fortuna di offrire ambienti ampi e cinque ettari di giardini, ognuno avrà il suo spazio per praticare yoga, allenarsi o rilassarsi in sicurezza e relax".

Il check-in online da casa consentirà l'accesso diretto alla camera, ma si potrà sempre passare dalla terrazza vista mare per un cocktail di benvenuto e la dotazione di accessori per una vacanza sicura. Comunicazioni, informazioni, prenotazioni dei tavoli, ordinazioni da menu: tutto sarà gestito con un'app. Bar e ristoranti dell'albergo garantiranno il distanziamento tra i tavoli e si potrà cenare in camera. In spiaggia gli ombrelloni disteranno tra loro 4 metri e mezzo e sarà potenziato il servizio al lettino.

Comfort e sicurezza garantiti anche alla Spa, con accesso a sala relax e zona umida su prenotazione e protocolli sanitari rigidi. L'Abi d'Oru aderisce a Sardegna Isola Sicura, il tavolo con le società di gestione degli aeroporti, quelle di trasporto privato e i principali gruppi alberghieri per un protocollo di buone pratiche comuni da offrire agli ospiti per vacanze serene.