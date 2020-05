Coronavirus: positivo da R.Emilia a Cagliari, 40 in isolamento

Un sessantenne arrivato da Reggio Emilia, ospite di un albergo nell'hinterland cagliaritano, è attualmente ricoverato all'ospedale Santissima Trinità perché risultato positivo al coronavirus. Tutte le persone venute a contatto con lui, circa una quarantina, sono state messe in quarantena in attesa dei test. La notizia è stata confermata all'ANSA dal direttore del Santissima Trinità, Sergio Marracini.

Il paziente, da quanto si apprende, non è grave e non è ricoverato in terapia intensiva. È arrivato in Sardegna due giorni fa per motivi di lavoro e, dopo qualche ora, ha accusato i sintomi riconducibbili al Covid-19. Ha subito informato i medici, e sottoposto al tampone è risultato positivo. È stato ricoverato perché il suo quadro clinico è da tenere sotto controllo. "Questa è la conferma che il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas ha ragione - commenta Marracini - chi arriva in Sardegna deve avere una attestazione di negatività al coronavirus, una certificazione sanitaria sul suo stato di salute".