Coronavirus: slitta al 2021 Red Valley Festival di Arbatax

Slitta al prossimo anno il Red Valley Festival di Arbatax. La sesta edizione della kermesse musicale è stata riprogrammata per il 13, 14 e 15 agosto 2021. Una scelta legata all'emergenza Covid-19 e alle disposizioni per lo svolgimento degli spettacoli all'aperto che prevedono un massimo di 1000 persone. Ad ospitarlo sarà sempre il piazzale Rocce Rosse di Arbatax, scenario incantevole nel cuore dell'Ogliastra e a due passi dal mare.

L'organizzazione ha lavorato duramente per riconfermare gli artisti già annunciati per l'edizione 2020. E ha fissato le nuove date: al Red Valley venerdì 13 agosto 2021 arriva il duo Dimitri Vegas & Like Mike, annoverati tra i dj più acclamati al mondo, sabato 14 agosto sarà la super-star dell'EDM Martin Garrix a far scatenare il pubblico del piazzale Rocce Rosse. Tutti i biglietti acquistati per l'edizione 2020 restano validi per il Red Valley del 2021 o convertibili in voucher.