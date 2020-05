Solinas, 2,5mln di turisti questa estate in Sardegna

A causa dell'emergenza coronavisrus la stagione turistica in Sardegna subirà un calo del 70 per cento: "ci aspettiamo due milioni e mezzo di arrivi nei tre mesi estivi". Così il presidente della Regione Christian Solinas alla trasmissione Coffee Break de LA7. "Questo chiaramente consentirebbe al sistema di sopravvivere, anche grazie alla rete di aiuti che è stata messa in campo dalla Regione Sardegna - ha chiarito il governatore - Vorrei però precisare - ha aggiunto - che oggi più che mai nella scelta della destinazione da parte del turista non ci sarà solo la bellezza paesaggistica e ambientale, ma soprattutto il tema della sicurezza".