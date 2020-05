In vendita le nuove annate dei vini della cantina Siddùra

(ANSA) - OLBIA, 20 MAG - Ha preso il via la fase 2 per la cantina Siddùra di Luogosanto. Il post lockdown è iniziato il 18 maggio, data che segna la ripresa delle relazioni commerciali tra le cantine e i propri partner. Le nuove annate di Maìa, pluripremiato vermentino di Gallura, il cannonau riserva Fòla, il rosè Nudo, saranno presentate ad aziende, bar, enoteche, consumatori anche attraverso il sito, sempre più dinamico e interattivo, con la newsletter e un'attività sempre più intensa sui social nelle pagine Facebook e Instagram. E con i "live" diventati una rubrica domenicale fissa online tra approfondimenti, visite virtuali e degustazioni a distanza, ma anche consigli su come abbinare ad arte i vini alle pietanze.

Per via dell'emergenza Covid-19 sono state annullate le più grandi fiere del mondo, dal Vinitaly al ProWein. Eventi fondamentali per la promozione della Sardegna come terra di grandi vini dal profilo internazionale. "Nel panorama internazionale l'Isola rappresenta una delle espressioni più pure del made in Italy - sottolinea Massimo Ruggero, ad della cantina - gli eventi di respiro mondiale non sono solo una importante vetrina, ma la sede in cui nascono numerose opportunità di crescita. É per questo che abbiamo già confermato la nostra presenza alle fiere nazionali e internazionali che si svolgeranno nel prossimo futuro".

Intanto Siddùra annuncia la vendemmia 2020. Le aspettative sono alte: le ultime piogge tanto attese in campagna contribuiranno all'incremento della resa e garantiranno la selezione dei grappoli migliori. La cantina gallurese scommette sulla ripresa del mercato. "Riprendere la strada percorsa significa anche ritornare su quei mercati internazionali che hanno rappresentato un'opportunità per i vini Siddùra e un palcoscenico per raccontare la storia della Sardegna - chiarisce Ruggero - Germania, Svizzera e Danimarca sono i mercati che potrebbero fornire per primi nuove opportunità di vendita nel post Covid-19". (ANSA).