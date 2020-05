Blitz antidroga, sgominata banda di spacciatori in Trexenta

Due persone arrestate e 11 indagati. È il bilancio dell'operazione antidroga, denominata 'White horse', condotta questa mattia dai carabinieri della Compagnia di Dolianova nella zona della Trexcenta. In carcere, su ordinanza di custodia cautelare, sono finiti Emanuele Zedda, 27 anni, ed Edoardo Porcu, di 25, entrambi di Ortacesus e già ai domiciliari.

Il blitz scattato all'alba è direttamente collegato al primo arresto di Porcu avvenuto nell'ottobre dello scorso anno, quando gli furono sequestrati tre chili di marijuana e venne trovato in possesso di una pistola scacciacani priva di tappo rosso e di una calibro 22 perfettamente funzionante. Secondo quanto accertato dai carabinieri, Porcu e Zedda gestivano un vasto spaccio di droga, cocaina, hascisc e marijuana, in tutta l'area della Trexcenta, in particolare nei comuni di Ortacesus, Senorbì, Segariu e Guasila. Per lo smercio al dettaglio i due si servivano di una rete di 11 spacciatori, tutti ora indagati.

Non solo. Dalle indagini è emerso lo spessore criminale di Porcu e Zedda, in più occasioni artefici di minacce ed estorsioni nei confronti di acquirenti in ritardo con il pagamento della droga. In un caso, e in concorso con altri indagati, i due avrebbero picchiato e minacciato di morte un giovane compratore. A carico dei due arrestati ci sono poi i progetti di una rapina ai danni di un negozio e intimidazioni su un carabiniere che era sulle loro tracce.