Vacanze: un codice di autodisciplina per garantire i turisti

Dal distanziamento personale alla sanificazione e pulizia costante degli ambienti passando per l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale: un codice di autodisciplina per operatori turistici per garantire vacanze senza pensieri da Alghero a Villasimius. Si chiama "Sardegna Isola sicura" ed è il progetto promosso da Portale Sardegna, società del mercato turistico online. L'elenco delle direttive è ispirato alle regole suggerite dall'Organizzazione mondiale della Sanità e andrà ad integrare - e non sostituire - sia i protocolli sanitari imposti dalle autorità pubbliche, sia quelli delle associazioni.

Oltre 140 strutture ricettive e operatori di filiera hanno sottoscritto l'accordo per adottare gli standard di sicurezza condivisi. Tra i primi firmatari ci sono le compagnie di navigazione Sardinia Ferries, Grandi Navi Veloci, Grimaldi Lines e il Gruppo Moby-Tirrenia. Oltre ad alcuni tra i principali gruppi alberghieri, tra i quali il Forte Village, Chia Laguna, Cala Ginepro Hotels, Pullman Timi Ama Sardegna, Lu' Hotels, Hotel Abi D'Oru, I Grandi Viaggi, Bovi's Hotels, Petra Segreta, Ota Viaggi, Club Esse, Arbatax Park Resort.

Il primo risultato delle attività di "Sardegna Isola sicura" si è concretizzato in una nuova soluzione di viaggio a disposizione della clientela chiamata Sardegna Home to Home, un pacchetto ideato in collaborazione con le compagnie di navigazione, grazie al quale il cliente potrà viaggiare in un traghetto che rispetta gli standard di sicurezza per la riduzione del rischio contagio e soggiornare in una casa vacanza del circuito "Sardegna Isola Sicura". "Con circa 8 milioni di contatti stimati - commenta Massimiliano Cossu, ad di Portale Sardegna - abbiamo 'urlato' al mondo che la Sardegna esiste ed è sensibile al tema Covid-19". Gli operatori turistici che hanno sottoscritto l'accordo esibiranno il marchio "Sardegna Isola sicura" per testimoniare la loro adesione al progetto.