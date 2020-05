Calcio: Cagliari, progettazione nuovo stadio a Sportium

"Un passo decisivo di un'ambiziosa avventura chiamata la nostra casa". E' il tweet del presidente del Cagliari Tommaso Giulini a seguito dell'accordo tra Cagliari calcio e Sportium per la progettazione definitiva del nuovo stadio. L'incarico è stato assegnato alla società partecipata da Progetto CMR, iDeas, B&L Real Estate e affiancata da Manica Architecture. Si lavora al progetto con la capienza da 25mila posti con la possibilità di ampliamento a circa 30mila spettatori.

"Nonostante l'enorme crisi che il mondo sta attraversando - si legge nel sito ufficiale del club rossoblù - e della quale non sono chiare la fine e le evoluzioni, la società ha deciso di compiere un altro passo fondamentale anche nell'intento di testimoniare una nuova e generale fase di ripartenza". Dopo l'approvazione, a novembre 2019, del piano guida per il quartiere di Sant'Elia, si prosegue: il progetto è stato condiviso con Regione e Comune, per arrivare ad una sintesi che ha portato alla decisione di non prevedere gli spazi commerciali.

In sei mesi è stato riscritto il piano economico finanziario e definito il piano industriale del nuovo stadio "che si pone - scrive il Cagliari - l'ambizione di creare un'arena senza eguali sia sul panorama nazionale che internazionale, in grado di posizionarsi come benchmark di riferimento in termini di innovazione, sostenibilità e contributo allo sviluppo del territorio".

L'accordo è una tappa del percorso iniziato nel 2015 con il primo studio di fattibilità. Il 10 settembre 2017 apriva i battenti la Sardegna Arena, dopo 127 giorni di lavoro. Poi il 2019 con due tasselli determinanti: a marzo la dichiarazione di pubblico interesse sul progetto preliminare da parte del Consiglio comunale, a novembre l'approvazione del piano guida per il quartiere Sant'Elia. Nel 2021 spazio quindi alla gara pubblica per l'assegnazione della concessione di realizzazione dell'opera e alla presentazione del progetto esecutivo.