Multe Covid, Codacons Sardegna apre sportello legale

Multe senza giustificato motivo e cittadini a cui è stata negata la possibilità di spiegare le ragioni che li avevano spinti ad uscire di casa. Sono alcune delle segnalazioni già ricevute in Sardegna dal Codacons da parte di cittadini ai quali sono stati consegnati verbali di contravvenzione. L'associazione dei consumatori è pronta a dare battaglia promuovendo un e di aiuto legale. "Le multe ora possono essere impugnate dinanzi le autorità competenti allegando la documentazione che attesta la legittimità degli spostamenti o le ragioni che determinano l'illegittimità delle contravvenzioni", spiega il Codacons.

Di qui l'apertura dello sportello per dare supporto nella contestazione delle sanzioni amministrative e nella presentazione dei relativi ricorsi, nei casi in cui i verbali risultino palesemente ingiusti o illegittimi. Un team di specialisti in materia è a disposizione per rispondere alle richieste dei cittadini al numero 89349966, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17. Complessivamente in Italia, secondo i dati forniti dal Codacons, ono state elevate 449.352 multe a cittadini e titolari di attività commerciali.