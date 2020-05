A Cagliari rito caffè diventa 'brindisi' inizio anno

Anche sotto la pioggia Cagliari riprende lentamente a correre. E il capoluogo riparte soprattutto dai bar: davanti al mercato di San Benedetto non ci sono più come tre mesi fa gli assalti al bancone di inizio e metà mattina, ma qualcosa ricomincia a muoversi. Ingresso con la mascherina, un passaggio al nuovo rito del liquido igienizzante e poi di nuovo, come prima, davanti alla tazza di cappuccino con pasta. Certo, non è ancora normalità: il giro d'affari non è certo quello di gennaio e febbraio, ma per molti titolari il primo caffè è diventato una sorta di 'brindisi' di inizio anno con i clienti.

Riaperti anche i negozi di abbigliamento e i grandi magazzini, anche con le prime offerte e le prime vetrine con i colori delle collezioni primavera estate. Qualcuno non aveva ancora rialzato le serrande nonostante il via libera della Regione di qualche giorno fa. A pieno ritmo - ma anche in questo caso niente ressa in ossequio alle nuove regole - pure estetisti e parrucchieri, nonostante il lunedì sia il tradizionale giorno di chiusura. Tra le riaperture spiccano quelle delle agenzie di viaggio. Con la speranza che i più ottimisti inizino a pensare alle vacanze.

E ricominciano anche i negozi di dischi (a Cagliari uno solo): molti titolari, in tutta Italia, si aspettavano di essere associati alle librerie per la apertura anticipata. E invece sono rimasti al palo sino all'ultimo.