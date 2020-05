Rapine a portavalori in Ogliastra, trovate armi e una moto

(ANSA) - NUORO, 17 MAG - Ancora perquisizioni dei carabinieri in Ogliastra nell'ambito delle indagini sulle rapine ai portavalori, che hanno portato a nove denunce tra Villanova Strisaili e Arzana.

I militari della Compagnia di Lanusei hanno trovato in alcuni casolari abbandonati una moto Yamaha Xr 600 priva di targa e di numero di telaio, diversi passamontagna e due fucili calibro 12 con numerose munizioni dello stesso calibro. Materiale riconducibile - secondo gli investigatori - ad alcune delle persone denunciate ieri per ricettazione, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione di armi da guerra e associazione per delinquere finalizzata alle rapine ai portavalori in obiettivi dislocati in diversi Comuni delle Province di Nuoro e Sassari.

Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire all'eventuale uso del motociclo che, considerate le peculiari caratteristiche off-road, si presta a spostamenti veloci anche su fondi molto sconnessi e difficilmente percorribili con i normali autoveicoli, garantendo una facile via di fuga.

Le armi ritrovate ora verranno analizzate dai Carabinieri del Ris di Cagliari per accertare se siano state utilizzate in reati precedenti. (ANSA).