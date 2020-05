Coronavirus: controlli Corpo forestale, nessuna sanzione

(ANSA) - CAGLIARI, 14 MAG - Nessuna persona è stata multata nel corso degli ultimi controlli del Corpo forestale nel territorio regionale.

Dal 14 marzo complessivamente sono stati 43.978 i controlli realizzati dai rangers della Regione Sardegna per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l'emergenza epidemiologica da Covid-2019.

Ieri sono stati effettuati 127 controlli: 32 nell'area di Cagliari, 1 Iglesias, 31 Sassari, 2 Tempio, 56 Nuoro, 5 Lanusei.

Per il terzo giorno consecutivo non è stata sanzionata alcuna persona, perciò il totale complessivo (dal 14 marzo) è di 825.

