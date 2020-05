Coronavirus: Sos malati diabete, riaprite gli ambulatori

I malati di diabete della Sardegna chiedono di tornare alle visite negli ambulatori. Che, però, sono ancora chiusi. I medici rispondono: "Noi siamo pronti ma la Regione e le aziende sanitarie ci devono dare le indicazioni sulle regole". Una situazione che non si sblocca: da due mesi l'emergenza Coronavirus ha cancellato centinaia di visite programmate da tempo.

a denuncia arriva dall'Associazione Medici Diabetologi della Sardegna. "Da più di una settimana - queste le parole del presidente regionale Gianfranco Madau - è iniziata la Fase due e la domanda che ci sentiamo rivolgere nelle nostre televisite è "come mai non ci fate venire negli ambulatori"?. La risposta è che, purtroppo, nulla è stato modificato nelle disposizioni regionali e aziendali: ambulatori chiusi, solo urgenze emergenze".

Va bene la telemedicina, valido supporto durante la Fase 1. Ma per l'associazione è necessario ricominciare anche con le normali visite in presenza. Un documento di proposte per la ripartenza è stato inviato all'assessore alla Sanità, Mario Nieddu. "Nell'assistenza alla persona con diabete nessuno deve restare indietro - ribadisce Ilaria Pelligra, consigliera AMD - pena l'aumento delle complicanze acute e croniche della malattia, in particolar modo in questo momento in cui i pazienti diabetici risultano ad aumentato rischio di sviluppare complicanze in seguito a infezione da SARS-CoV-2".