Accoltellato dal figlio: arrestato a gip, non volevo ucciderlo

Fabio Bua, il 40enne di Oschiri arrestato domenica scorsa con l'accusa di tentato omicidio per aver accoltellato il padre Alvaro, 77 anni, al termine di una lite scoppiata fra le mura domestiche, è comparso oggi davanti al gip del Tribunale di Sassari, Giancosimo Mura, per l'udienza di convalida del provvedimento restrittivo. L'uomo, assistito dall'avvocata Elisabetta Sotgia, ha detto agli inquirenti di non aver avuto nessuna intenzione di uccidere il padre, per la salute del quale si è detto molto preoccupato. Il pensionato è ancora ricoverato nel reparto di Neurochirurgia dell'Aou di Sassari, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le indagini, coordinate dalla pm sostituto Beatrice Giovannetti, sono condotte dai carabinieri della compagnia di Ozieri. Gli investigatori dell'Arma hanno raccolto le deposizioni della madre dell'arrestato - che ha assistito alla prima parte della lite e dopo essere uscita in strada per chiedere aiuto ha attivato i soccorsi di 118 e carabinieri - e di altre persone vicine alla famiglia. La decisione del gip è attesa per il pomeriggio.