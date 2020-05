Violentata mentre fa jogging, arrestato un 16enne

Un 16enne di nazionalità tunisina, ospite di un centro di accoglienza per richiedenti asilo di La Maddalena, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione col supporto del nucleo operativo radiomobile del reparto territoriale di Olbia. È accusato di aver aggredito alle spalle e violentato una donna di 40 anni, della Maddalena, che stava facendo jogging in una zona isolata poco fuori dal centro abitato.

Sull'episodio, risalente alle 20 di ieri, è stata aperta un'inchiesta, ma l'attività investigativa condotta dai carabinieri - coordinati dal comandante del reparto di Olbia, col.Davide Crapa - non lascia spazio a dubbi. Il giovane, che nel centro stava scontando una pena detentiva, ha individuato la sua vittima, l'ha raggiunta e aggredita alle spalle.

Le urla della donna, che ha cercato di sottrarsi alla violenza con tutte le sue forze, hanno destato l'attenzione di due persone che stavano facendo attività fisica poco più in là e hanno subito allertato il 112. La pattuglia ha quindi chiesto l'intervento di un'ambulanza per accompagnare la vittima in ospedale: le sue condizioni fisiche sono parse buone, ma il trauma subito le ha provocato un gravissimo stato di choc.

Sentendo le urla dei primi soccorritori, il giovane è scappato e si è dato alla macchia, nascondendosi tra un canneto e la vegetazione di un'area particolarmente impervia, questo ha costretto gli uomini lanciati al suo inseguimento a braccarlo fino alle prime ore del mattino, quando è stato arrestato e trasferito a Sassari.