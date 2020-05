Usca al via in distretti Olbia, Tempio e La Maddalena

Anche in Gallura si insediano le Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale istituite dall'Ats. Da alcuni giorni l'Assl di Olbia ha attivato quella che vigilerà sul territorio dei distretti sanitari di Olbia, Tempio e La Maddalena per monitorare a domicilio i pazienti affetti da coronavirus che non necessitano di ricovero ospedaliero e i casi sospetti di infezione.

Così come nel resto del territorio regionale, anche in Gallura l'Usca sarà attivata dal medico di famiglia, dal pediatra o dai medici di continuità assistenziale, che dopo il triage telefonico e il monitoraggio del paziente possono richiedere al distretto sanitario che entri in azione l'equipe cui spetta la sorveglianza sanitaria attiva dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, compresi quelli dimessi dagli ospedali e affetti da Covid-19.