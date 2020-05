Uccisa da marito a Serramanna, figlio "hai lasciato un vuoto"

"Mammina Bella. Un destino così crudele mamma che non ti meritavi. Ho il cuore lacerato e nessuna parola può descrivere il vuoto che viene lasciato quando succedono e si fanno gesti come questi sopratutto quando viene fatto alla persona che ti ha dato la vita". Così su Facebook Antonio Murtas, figlio di Marisa Pireddu, la donna di 51 anni uccisa dal marito Giovanni Murtas mercoledì scorso a Serramanna, nel Cagliaritano.

Nel lungo post, pubblicato domenica notte e ripreso dai quotidiani locali, Antonio scrive ancora: "Mamma oggi ti ho fatto volare in cielo come un angelo... oggi la festa della mamma... dove tutte le mamme si sentono ancora più importanti...tutti gli anni ti ho fatto sentire con i miei piccoli gesti il mio amore, con un fiore, con un dolce fatto con le mie mani, una carezza... mamma sta per arrivare il giorno 11 maggio che ricorda la felicità dei tuoi occhi appena mi hai visto nascere e mi hai preso tra le tue braccia...Solo io e te sappiamo che non è un addio".