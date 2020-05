Sedi Banco di Sardegna illuminate col tricolore

La solidarietà ha la consistenza materiale dei soldi raccolti insieme ad altri partner del mondo dell'informazione, dello sport, della cultura e della società isolana. Ma per il Banco di Sardegna la solidarietà ha anche un valore simbolico, evocativo, rappresentato ora dall'illuminazione tricolore che di sera impreziosirà le sedi di rappresentanza della banca a Cagliari, Nuoro, Olbia, Oristano, Sassari, Genova e Roma.

Dopo il tramonto, sulle facciate saranno proiettati i colori della bandiera italiana "per abbracciare tutti i cittadini e per contribuire a dare loro un segnale di grande unità, forza e vicinanza", come spiegano i vertici del Banco di Sardegna. Per L'istituto di credito si tratta di "un gesto simbolico ma ricco di significato, che si aggiunge a quanto il Banco di Sardegna sta già facendo nel concreto per supportare le famiglie e le imprese in questo difficile momento".