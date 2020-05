Fase 2: cittadini Cagliari chiamati a disegnare futuro città

"Vogliamo scrivere una storia tutti insieme". Questo il progetto del Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu che attraverso un video-messaggio ha spiegato nei dettagli l'iniziativa "Ricami". Si tratta di un documento-base grazie al quale sarà possibile dare idee e contributi che servano per migliorare la città.

Nasce così l'iniziativa "RICAMI", acronimo di "Riparte Cagliari Migliore", che si sostanza in un documento-base per la gestione delle Fasi 2 e 3 dell'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus.

"Siamo in un momento in cui non è possibile incontrarci o vederci da vicino - dice Truzzu - ma vogliamo comunque utilizzare tutte le vostre conoscenze e condividere un percorso comune".

Entro il 26 maggio, chiunque fosse interessato, potrà inviare un contributo per costruire in maniera concreta la Cagliari dell'immediato futuro, collegandosi al link disponibile nella home page del sito istituzionale del Comune.