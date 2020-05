"Fai da te Comuni danneggia mercati all'aperto"

Il "fai da te" delle amministrazioni danneggia gli operatori dei mercati su area pubblica. È la denuncia che arriva dai commercianti del settore. "Non capiamo perché nei supermercati i clienti - accusa Marco Medda, presidente Anva di Confesercenti - possono scegliere e manipolare la merce a loro piacimento in corsie molto ridotte, invece negli spaziosi mercati su area pubblica questo non può succedere". Secondo l'associazione servono regole più chiare sul contingentamento.

"Per i mercati su area pubblica - spiega - è più che sufficiente la regola del distanziamento. Riteniamo quindi che l'unica incombenza per i comuni sia quella che ormai tutti stanno adottando: garantire spazi più ampi, che consentano un sano distanziamento sociale tra le aziende e i loro clienti". Appello alla Regione: "Si decida a fare ordine- questa la richiesta- Non si può mettere a rischio un intero comparto produttivo, solo per una confusa interpretazione e applicazione delle norme: è il caso in cui la burocrazia fa più danni del virus".