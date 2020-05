Carabinieri e allievi dell'Arma donano alimenti a Caritas

(ANSA) - CAGLIARI, 12 MAG - Carabinieri e Caritas sempre più vicini ai cittadini. In questi giorni i militari del Comando provinciale di Cagliari e della Scuola Allievi di Iglesias hanno collaborato con la Caritas per donare e consegnare generi alimentari.

In particolare alcuni giorni fa sono stati messi a disposizione della Caritas personale e mezzi della Scuola Allievi e del Comando Provinciale di Cagliari, che hanno contribuito a trasportare dai punti di raccolta di Cagliari e Iglesias alle varie sedi della Caritas e ai centri di raccolta delle parrocchie della provincia, alimenti e beni di prima necessità che fanno parte del cosiddetto "Emporio della Solidarietà", un servizio dedicato alle famiglie e alle persone in difficoltà.

Il personale dell'Arma ha portato all'Emporio della solidarietà di Iglesias i beni di prima necessità e gli alimenti che sono stati raccolti attraverso una "donazione su base volontaria", organizzata da Comando Provinciale e Scuola Allievi. (ANSA).