Rina, quattro epidemie viste in un secolo di vita

(ANSA) - CAGLIARI, 11 MAG - "Grazie a tutti, oggi compio cento anni? Ma io mi sento giovane". Con queste parole Rina Arbus, cagliaritana, ha accolto gli auguri per il suo compleanno. Ha soffiato sulle 100 candeline della torta decorata con fiorellini rosa che Claudia sua nipote le ha preparato. E' stata circondata dall'affetto dei suoi familiari in una cerimonia per pochissimi e con tutte le misure protettive a causa dell'emergenza sanitaria Di epidemie ne ha visto quattro nella sua vita, Spagnola, Sars, colera e il Covid- 19. Un secolo di vita e tanti ricordi e memorie a partire dal dramma della seconda guerra mondiale, il matrimonio, le note liete con l'arrivo di due figli e due nipoti. E un amore inseguito dall'età di 13 anni per il suo Giovanni Dell'Olio, sottufficiale dell'Aeronautica originario della Puglia. Se ne era subito innamorata da ragazzina, poi è scoppiata la guerra e la storia d' amore è proseguita tra le emozioni delle lettere dal fronte e la disperazione quando le notizie non arrivavano. Ha saputo aspettare per poi coronare il suo sogno davanti all'altare.

Sarta di professione, cuoca sopraffina, Rina si è specializzata in piatti sardo pugliesi: purè con le fave e focaccia con cipolla i suoi cavalli di battaglia.

L'amministrazione comunale di Cagliari, rappresentata dal presidente del Consiglio Edoardo Tocco ha voluto far sentire il suo affetto e la sua vicinanza. Tocco le ha consegnato la medaglia d' argento e la pergamena con incisa una significativa frase di Cicerone, oltre ad un omaggio floreale. "Ancora una volta Cagliari si ritrova a onorare con grande orgoglio e a nome della città che rappresento una centenaria - ha detto Edoardo Tocco - da parte di tutta l'amministrazione comunale voglio rivolgere alla signora Rina i migliori auguri per questo importante traguardo raggiunto seguendo i migliori principi di onestà, sacrifici, impegno". (ANSA).