Mascherine d'artista con l'omaggio alla Sardegna

Il design e l'artigianato artistico si incontrano per dar vita alle mascherine d'autrice e d'autore. In un ponte che unisce il sud Sardegna e la Gallura nel segno della creatività e della solidarietà. Sarà donato in beneficenza alla Caritas di Cagliari parte del ricavato delle vendite delle mascherine firmate dalla designer cagliaritana Mara Damiani e dall'imprenditore di Calangianus Giovanni Pasella.

I tessuti e la manodopera sono stati forniti dalla sua azienda. La grafica, affidata all'arte di Damiani, è un omaggio alla Sardegna con i motivi che rimandano all'abito tradizionale di Desulo con i suoi vivaci colori e fogge o al nuragico e prenuragico con la sinfonia di icone tra bronzetti, monili, segni e simboli di antichissime civiltà.

"Ho voluto mettere in evidenza l' importanza di riaffermare identità e appartenenza a una terra a una cultura in un momento di difficoltà e spaesamento. Omaggiarne la bellezza e nello stesso tempo essere utili a chi ha bisogno con un accessorio necessario e dalla grafica evocativa", spiega all'ANSA Mara Damiani.

Lavabili, riutilizzabili, sono confezionate e forniscono le istruzioni per uso, lavaggio e metodo di stiratura. Damiani e Pasella stavano lavorando a un progetto per la creazione di complementi di arredo casa con tessuti con stampe personalizzate. "E' arrivato il virus e l'ordine di chiudere tutto - ha raccontato Giovanni Pasella - a quel punto abbiamo pensato di "riconvertire" le nostre professionalità alle esigenze del momento, e così nasce l'idea delle mascherine artistiche e della beneficenza".