Danza della pioggia del fenicottero rosa a Terralba

La danza sotto la pioggia di un fenicottero nelle strade deserte di Terralba, nell'Oristanese. È lo "spettacolo della natura", così come lo ha lei stessa definito, che si è trovata davanti Manuela Dore, una giovane mamma che ieri notte, mentre rientrava a casa ha ripreso il fenicottero 'danzare' in via Nazionale. Ha poi pubblicato il video sui social che nel giro di poche ore è diventato virale.

"Era passata da poco la mezzanotte - racconta all'ANSA Manuela Dore - stavo facendo rientro a casa dopo essere andata a trovare una parente e, mentre percorrevo via Nazionale mi sono trovata davanti questo bellissimo fenicottero rosa".

Ha subito fermato l'auto e con la mano tremante ha cercato di filmare il volatile. "Non ne avevo mai visti così da vicino - racconta - sembrava danzare sotto la pioggia, scuoteva la testa e a volte rimaneva su una zampa. È il regalo più bello che ho ricevuto in questo periodo di pandemia, è stata una emozione grandissima".