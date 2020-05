Caritas, nuovo servizio accoglienza per i senza dimora Cagliari

Nuovo servizio di accoglienza per senza dimora a Cagliari. La sede sarà quella di via Ospedale: l'iniziativa è promossa dalla Diocesi di Cagliari attraverso il suo ufficio di Pastorale della Carità. La struttura sarà gestita dalla Caritas San Saturnino Fondazione Onlus. Il taglio del nastro è in programma mercoledì alle 10 alla presenza dell'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi.

Sarà un nuovo punto di riferimento contro la crisi economica legata all'emergenza coronavirus. Un punto di accoglienza diurna e notturna per provare a offrire una risposta in una fase di necessità: in tanti hanno perso il lavoro, soprattutto chi racimolava qualche euro alla giornata, e le richieste di aiuto e assistenza sono aumentate. La Caritas è in prima linea per migliorare il sistema di contrasto al disagio e alle povertà e i. termini di accoglienza, di offerta di servizi e di inclusione sociale.

La casa è uno dei problemi più gravi e difficili da affrontare. "Nell'attuale contesto di criticità e di impoverimento collettivo, fatto di precarietà e incertezza sul futuro e molta preoccupazione sul presente - commenta il direttore della Caritas diocesana don Marco Lai - in stretta sinergia con le istituzioni locali, ci siamo impegnati per rafforzare ulteriormente l'attenzione verso le persone più fragili. La chiesa in Italia riecheggiando le parole di Papa Francesco nelle ultime settimane ha insistito sulla necessità di non lasciare indietro nessuno, in uno spirito di Carità cristiana e contenimento dell'emergenza sanitaria".