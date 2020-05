Datome dal barbiere a Olbia, foto spopola sui social

Questa volta i ruoli si sono invertiti. Olbia lo ama e tifa per lui a ogni latitudine, così come tutta la Sardegna e l'Italia cestistica. Ma questa volta a indossare i panni del tifoso è lui, Gigi Datome, stella del basket internazionale e capitano della nazionale di Meo Sacchetti.

Lo fa per la sua città, dove ha trascorso la quarantena. "Olbia (piano piano) riparte!", esulta su Instagram, postando una foto che lo ritrae mentre approfitta della riapertura in città dei barbieri per farsi dare un'aggiustatina dal suo, Tonuccio Maludrottu.

Per l'ala del Fenerbahce è subito un pieno di visualizzazioni e di consensi. Qualche amico che lo provoca, dandogli del raccomandato, e lui risponde divertito. "Ma cosa volete, l'ha chiamato babbo appena è uscita l'ordinanza, ha prenotato per tutta la famiglia".