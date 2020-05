Passeggiata notturna di un fenicottero in centro a Cagliari

Passeggiava tranquillamente in strada in centro a Cagliari, incurante delle auto che rischiavano di travolgerlo. Un fenicottero è stato salvato dal doppio intervento dei volontari dell'associazione "Amici della strada Sardegna" e dagli agenti della squadra volante. Il trampoliere dall'inconfondibile piumaggio rosa è stato avvistato ieri intorno a mezzanotte in via Dante dai giovani impegnati nel giro notturno in città per aiutare i senza tetto. "Un volontario si è accorto che un'auto lo stava per investire - raccontano - e si è messo subito a correre per evitare che venisse investito. A questo punto il fenicottero ha ripreso a volare".

Un tragitto breve che lo ha portato in via Scano, dove è stato avvistato dalla volante. Gli agenti hanno capito che qualche cosa non andava: l'uccello infatti non riusciva a riprendere il volo. Con cautela si sono quindi avvicinati scoprendo che era ferito. Di qui la corsa alla clinica San Giuseppe dove i veterinari si stanno prendendo cura di lui. E' di poche settimane fa la passeggiata notturna di un altro fenicottero, questa volta in viale Marconi a Quartu Sant'Elena: immortalato di un fotografo amatoriale, l'immagine è diventata subito virale sui social.