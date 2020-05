Tortolì verso riaperture, "valutazioni in corso"

(ANSA) - NUORO, 09 MAG - La possibilità di riapertura lunedì prossimo le attività dei servizi alle persone, come parrucchieri, estetisti e tatuatori, e dei negozi di abbigliamento e di calzature è concreta, ma il Comune di Tortolì deve ancora decidere. "Stiamo ancora valutando - spiega all'ANSA il sindaco della cittadina ogliastrina Massimo Cannas - Siamo in attesa che venga chiarito il significato di Rt (indice di contagio, ndr) definito dalla Regione 'non classificato' come nel nostro caso. Appena verrà chiarito questo aspetto possiamo procedere con le aperture. Non prima - conclude Cannas - Il nostro intento è quello di far rientrare al lavoro in sicurezza il personale delle attività produttive e i clienti da loro serviti". (ANSA).