Sindaca Carbonia riapre negozi e parrucchieri

"Si intravede la luce in fondo al tunnel per le nostre famiglie e per gli esercizi cittadini che negli ultimi due mesi hanno dovuto sospendere le proprie attività, patendo drasticamente l'emergenza sanitaria ed economico-sociale, ma che da lunedì potranno gradualmente ripartire, rispettando gli standard di sanità e sicurezza e adottando tutte le prescrizioni del caso". Così la prima cittadina di Carbonia, nel Sulcis, Paola Massidda, spiega le due ordinanze firmate con le quali dà l'ok alla riapertura, da lunedì e fino al 17 maggio, di parrucchieri, estetisti, tatuatori e degli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio, come i negozi di abbigliamento.

Tutti i negozianti dovranno far rispettare il distanziamento tra i clienti ed evitare gli assembramenti. Obbligo di mascherine per titolari dei negozi e per clienti, ai quali è consigliato anche l'uso dei guanti. I centri estetici e tutte le attività relative ai servizi alla persona lavoreranno su appuntamento.

Tra le altre norme, per la protezione dei clienti, dovranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso.

