Riapertura incerta per negozi a Nuoro

(ANSA) - NUORO, 09 MAG - Riapertura incerta lunedì prossimo a Nuoro per le attività dei servizi alle persone, come parrucchieri, estetisti e tatuatori e i negozi di abbigliamento e di calzature. I motivi sono legati all'indice di contagio , che secondo l'ordinanza della Regione deve essere inferiore o pari a 0,5 per poter rialzare le serrande di queste attività.

"Dobbiamo ancora aspettare qualche giorno - spiega all'ANSA il sindaco del capoluogo barbaricino Andrea Soddu - Dobbiamo chiarire alcuni aspetti legati all'indice di contagio che non c'è ancora e ai dispositivi da adottare. Tutto questo per tutelare al meglio sia il personale che lavora nelle attività produttive che i clienti e tutta la nostra comunità". (ANSA).