Porto industriale nord Sardegna nuova casa per un delfino

E' un giovane esemplare maschio, mai censito in precedenza fra quelli stanziali nel Golfo dell'Asinara, il delfino che dal 24 aprile nuota nella acque del porto industriale di Port Torres (Sassari). Il cetaceo pare non abbia nessuna intenzione di lasciare il bacino riparato, davanti allo stabilimento dell'Eni.

Dal momento dell'avvistamento i militari della Guardia costiera verificano quotidianamente le condizioni e il comportamento del mammifero marino. Il personale del Crama (Centro recupero animali marini Asinara) ha svolto rilievi mediante sonde subacquee e il Nucleo Sommozzatori del locale distaccamento portuale dei Vigili del fuoco ha effettuato immersioni per recuperare eventuali impedimenti fisici (spezzoni di rete e di panne antinquinamento) all'uscita del cetaceo dal bacino portuale.

Il Comandante della Capitaneria di Porto Torres, Capitano di Fregata Gianluca Oliveti, precisa che l'attività di monitoraggio del cetaceo continuerà in maniera regolare e in stretta collaborazione con tutti gli enti competenti, con la priorità di verificare e tutelare le condizioni di salute del mammifero, specie protetta dalle convenzioni internazionali.