Oristano tiene chiusi i servizi alla persona

(ANSA) - CAGLIARI, 09 MAG - Niente aperture anticipate a Oristano. Lunedì le serrande degli operatori dei servizi alla persona restano abbassate. Parrucchieri, estetiste, tatuatori, dovranno attendere qualche giorno prima di ripartire. Lo ha deciso il sindaco Andrea Lutzu che sottolinea: "niente fughe in avanti. L'indice Rt di trasmissibilità a Oristano, come in altri comuni come Alghero, Nuoro è stato classificato dai dati resi noti dalla Regione non calcolabile a causa della bassa presenza di contagi riscontrati".

"D'accordo con i sindaci Mario Conoci (Alghero) e Andrea Soddu (Nuoro) abbiamo trovato unità d' intenti e deciso che l'assenza di questo parametro non ci permette di stabilire se nei nostri territori si possa aprire in sicurezza o meno, perché, di fatto, non conosciamo il livello di presenza del virus tra le nostre comunità - dice il sindaco a - Nelle ultime 24 ore si sono registrati due nuovi casi, uno all'Ospedale San Martino e uno all'Istituto Santa Maria Bambina dove si sta procedendo a eseguire i tamponi al personale", "È nostra intenzione far riaprire quanto prima, anche prima di quanto disposto dal DPCM del Presidente Conte, e quindi probabilmente anche prima del 18 maggio, ma questo potrà avvenire solo se le condizioni sanitarie lo consentiranno - conclude Lutzu - Per i servizi alla persona non esistono ancora tutte le condizioni perché si possa disporre un'apertura in sicurezza. È dura dover chiedere un ulteriore sacrificio a chi ormai da troppo tempo attende di ricominciare a produrre, ma rischiare un contrordine per una ripresa della diffusione della malattia sarebbe decisamente peggio". (ANSA).